Гравець непогано себе зарекомендував у складі несподіванки Серії А.
Джошуа Зіркзе - Getty Images
24 січня 2024, 14:32
Арсенал хоче купити в атакувальну лінію Джошуа Зіркзе з Болоньї - повідомляє ресурс La Gazetta dello Sport.
Клуб виділив 50 мільйонів євро на його трансфер влітку. Джошуа є одним із найкращих форвардів Серії А і непогано розкрився під керівництвом Тіаго Мотти.
Втім, Болонья може встановити інший цінник через хороші фінансові можливості клубів АПЛ. Зіркзе також цікавиться Манчестер Юнайтед.
Цього сезону він провів 22 матчі, забив 8 голів і віддав 4 асисти.