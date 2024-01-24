Арсенал хоче купити в атакувальну лінію Джошуа Зіркзе з Болоньї - повідомляє ресурс La Gazetta dello Sport

Клуб виділив 50 мільйонів євро на його трансфер влітку. Джошуа є одним із найкращих форвардів Серії А і непогано розкрився під керівництвом Тіаго Мотти. 

Втім, Болонья може встановити інший цінник через хороші фінансові можливості клубів АПЛ. Зіркзе також цікавиться Манчестер Юнайтед. 

Цього сезону він провів 22 матчі, забив 8 голів і віддав 4 асисти. 