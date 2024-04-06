Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Брайтон та лондонський Арсенал.

Брайтон та лондонський Арсенал проведуть матч тридцять другого туру англійської Прем'єр-ліги на полі Амекс Стедіум.

Роберто Де Дзербі, після нічиєї проти Брентфорда (0:0), залучив до стартового складу Лемпті та Еступіньяна на флангах оборони, тоді як Модер гратиме в опорній зоні, а Енсісо повернеться до лінії атакувальних півзахисників під нападником — Велбеком.

Мікель Артета, на тлі перемоги над Лутоном (2:0), використав із перших хвилин Жоржиньйо та Райса в центральному трикутнику, тоді як ліворуч в атаці гратиме Жезус. Олександр Зінченко знову з'явиться на лівому фланзі оборони.

Брайтон: Вербрюгген — Лемпті, ван Геке, Данк, Еступіньян — Балеба, Модер — Енсісо, Гросс, Адінгра — Велбек.

Запасні: Стіл, Ігор, Барко, Велтман, Лаллана, Буонанотте, П’юпіон, Педро, Фаті.



Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Едегор, Жоржиньо, Райс — Сака, Гаверц, Жезус.