Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола відзначив внесок Кевіна де Брюйне в гру Манчестер Сіті.

"Десять років у Манчестер Сіті. Статистика, вплив на гру, приголомшлива стабільність.

Він один із найкращих футболістів в історії Манчестер Сіті.

Перший гол вийшов неймовірним, четвертий — неймовірним. Плюс гольова передача Ерлінгу Голанду. Дуже, дуже здорово", — сказав головний тренер Манчестер Сіті після перемоги над Крістал Пелес (4:2).