Наставник дав свій коментар.
КЕВІН ДЕ БРЮЙНЕ, GETTY IMAGES
06 квітня 2024, 20:57
Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола відзначив внесок Кевіна де Брюйне в гру Манчестер Сіті.
"Десять років у Манчестер Сіті. Статистика, вплив на гру, приголомшлива стабільність.
Він один із найкращих футболістів в історії Манчестер Сіті.
Перший гол вийшов неймовірним, четвертий — неймовірним. Плюс гольова передача Ерлінгу Голанду. Дуже, дуже здорово", — сказав головний тренер Манчестер Сіті після перемоги над Крістал Пелес (4:2).