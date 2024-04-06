Англія 06 квітня 2024, 19:58 Де Брюйне забив 100 голів за Манчестер Сіті у всіх турнірах У бельгійця ювілейне число. КЕВІН ДЕ БРЮЙНЕ, GETTY IMAGES 06 квітня 2024, 19:58 Півзахисник Кевін де Брюйне забив 100 голів за Манчестер Сіті у всіх турнірах. Бельгієць оформив дубль у матчі 32-го туру АПЛ проти Кристал Пелес (4:2). Де Брюйне є єдиним футболістом АПЛ, на рахунку якого 100 + голів і 100 + гольових передач з моменту дебюту за Манчестер Сіті в 2015 році. Всього на рахунку Кевіна де Брюйне 100 голів і 167 передач у 372 матчах. Кевін де Брюйне грає в Манчестер Сіті з серпня 2015 року, куди перейшов з Вольфсбурга. На Football.ua доступний огляд матчу Крістал Пелес — Манчестер Сіті. Люди Кевін де Брюйне Команди Манчестер Сіті Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте