Англія

У бельгійця ювілейне число.

Півзахисник Кевін де Брюйне забив 100 голів за Манчестер Сіті у всіх турнірах. Бельгієць оформив дубль у матчі 32-го туру АПЛ проти Кристал Пелес (4:2)

Де Брюйне є єдиним футболістом АПЛ, на рахунку якого 100 + голів і 100 + гольових передач з моменту дебюту за Манчестер Сіті в 2015 році.

Всього на рахунку Кевіна де Брюйне 100 голів і 167 передач у 372 матчах. Кевін де Брюйне грає в Манчестер Сіті з серпня 2015 року, куди перейшов з Вольфсбурга.