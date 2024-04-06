Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 6 квітня 2024 року.

У рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті здобув гостьову перемогу над Крістал Пелес у результативному матчі з рахунком 4:2.

Перший тайм видався для підопічних Хосепа Гвардіоли доволі невдало, проте після перерви "містянам" вдалося традиційно зібратися та зняти питання щодо переможця на свою користь.

Головним героєм протистояння став плеймейкер Ман Сіті Кевін Де Брюйне, який віддав один асист та оформив дубль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Крістал Пелес — Манчестер Сіті у матчі 32-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Крістал Пелес — Манчестер Сіті 2:4

Голи: Матета, 3, Едуар, 86 — де Брюйне, 13, 70, Льюїс, 47, Голанд, 66



Крістал Пелес: Гендерсон — Ворд, Андерсен, Лерма — Муньйос, Вортон, Г'юз (Ахамада, 83), Мітчелл (Клайн, 75) — Езе (Шлупп, 64), Матета (Едуар, 75), Аю (Олісе, 74).



Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Стоунз, Діаш, Гвардіол (Аканджі, 46) — Родрі (Ковачич, 74) — Бобб, де Брюйне (Сілва, 90+2), Альварес (Нунеш, 74), Гріліш — Голанд.



Попередження: Матета — Гвардіол