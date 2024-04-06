Англія

Роберто Де Дзербі так і не вигадав, що робити з атакою власної команди, тому футболісти Мікеля Артети відносно малими зусиллями впорались із повернення на вершину турнірної таблиці.

Суботня частина програми тридцять другого туру англійської Прем’єр-ліги була доволі насиченою, незважаючи на те, що посеред тижня команди витратили зусилля на матчі чергового раунду й навряд чи були раді з’являтись на полі знову вже за кілька днів. А декому, як, наприклад, лондонському Арсеналу взагалі треба буде зробити це ще раз уже за кілька діб, але вже в значно більш важливому для країни контексті.

Позаяк, "канонірам" у рамках чемпіонських перегонах проти Манчестер Сіті та Ліверпуля, які тепер відбуваються в суто заочному режимі, потрібно було не поступатись позиціями та їхати в гості до Брайтона за повним комплектом залікових балів. Відповідно завданням команди Роберто Де Дзербі було завадити суперникам це зробити, проте до нинішньої форми "чайок" виникає аж надто багато запитань.

Банально, але все зводилось до того, зможе чи не зможе Брайтон скласти конкуренцію суперникам упродовж хоча б одного тайму. Навіть так. І ні, таки не зміг. Погано розчав гру колектив Де Дзербі й уже за підсумком перших атак Арсенала було помітно, що перевагою тут пахне дійсно солідною. Хоча б спроби відповідати в господарів Амекса були наявні, але це виявилась лише разова акція, тож усерйоз ми ці намагання не втратити контроль над грою одразу ж не сприймаємо.

Але "каноніри" теж не забили за перші пів години, що явно не входило до їхніх планів, із огляду на зусилля, які докладались для створення атак. Команда Артети втім зберігала правильний настрій і тут допомогли суперники. Точніше правий захисник Брайтона Лемпті, який до цього з пошкодженням кілька разів зупиняв гру, однак його не замінили, тому й відбувся банальний фол проти Жезуса всередині штрафного. Сака з пенальті забив у лівий кут.

Як для стану справ перед початком перерви, то перевага Арсенала була цілком закономірною тепер уже й за рахунком на табло. Залишалось тільки зрозуміти, що хоче Артета від другого тайму, і його команда доволі швидко дала на це відповідь — упевненої перемоги, ясна річ. А там і контроль м’яча, чергові гольові моменти й надійний захист ішли на додачу.

Гості добре пресингували весь матч, і зрештою це далось у знаки, коли спочатку на 62 хвилині було побудовано простріл для Гаверца під завершення зусиллями Жоржиньо, а потім і сам Кай уже наприкінці гри асистував Троссару, який до цього доклався до перехоплення в центрі поля. Звісно, що намагався не надто активно святкувати за колись рідних трибун Леандро, тож свій "бінокль" заховав до кишені, бо настрій на трибунах був такий, що можна було й без скла залишитись.

У наступному турі Брайтон гостюватиме в Бернлі, а лондонський Арсенал прийматиме мюнхенську Баварію посеред тижня в Лізі чемпіонів УЄФА, а вихідними до нього завітає бірмінгемська Астон Вілла.Брайтон —0:3Сака, 33, Гаверц, 62, Троссар, 86Вербрюгген — Лемпті, ван Геке, Данк, Еступіньян — Балеба, Модер (Буонанотте, 63) — Енсісо (Педро, 63), Гросс, Адінгра — Велбек (Фаті, 76).Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко (Томіясу, 72) — Едегор (Вієйра, 89), Жоржиньо, Райс — Сака (Мартінеллі, 64), Гаверц (Нкетіа, 90), Жезус (Троссар, 64).Попередження: Балеба — Саліба, Вайт