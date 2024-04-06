Англія

Наставник дав свій коментар.

"Було дуже складно, вони не програвали на своєму полі з серпня.

Проти цієї команди дуже важко грати, вона ставить багато завдань. Але наша команда діяла зріло і розумно, показуючи ту гру, яку повинна була показати.

І в атаці, і в захисті в нас були чудові індивідуальні виступи.

Ми втратили деякі дуже хороші моменти, але команда виглядала злагодженою і цілеспрямованою. Останній пас і удар могли б бути кращими, але це не мало значення до тих пір, поки ми продовжували йти вперед.

Брайтон сьогодні був дуже хороший і поставив перед нами багато завдань, але ми змогли їх вирішити", — сказав Артета.

На Football.ua доступний огляд матчу.