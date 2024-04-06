Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 6 квітня 2024 року.

Арсенал із Зінченком розібрався з Брайтоном.

Роберто Де Дзербі так і не вигадав, що робити з атакою власної команди, тому футболісти Мікеля Артети відносно малими зусиллями впорались із повернення на вершину турнірної таблиці.

Огляд матчу:

Брайтон — Арсенал 0:3

Голи: Сака, 33, Гаверц, 62, Троссар, 86

Брайтон: Вербрюгген — Лемпті, ван Геке, Данк, Еступіньян — Балеба, Модер (Буонанотте, 63) — Енсісо (Педро, 63), Гросс, Адінгра — Велбек (Фаті, 76).



Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко (Томіясу, 72) — Едегор (Вієйра, 89), Жоржиньо, Райс — Сака (Мартінеллі, 64), Гаверц (Нкетіа, 90), Жезус (Троссар, 64).



Попередження: Балеба — Саліба, Вайт.