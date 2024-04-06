У німця їх уже дев'ять.
Кай Гаверц, Getty Images
06 квітня 2024, 22:08
Кай Гаверц побив особистий рекорд за голами за сезон в АПЛ.
Півзахисник "канонірів" Кай Гаверц у цьому матчі забив 9-й гол у поточному сезоні АПЛ. Це його найкращий результат у чемпіонаті Англії.
Також німець віддав 5 результативних передач у 30 іграх АПЛ — раніше в нього не було більше 3 асистів за сезон в англійській лізі.
У наступному турі лондонський Арсенал прийматиме мюнхенську Баварію посеред тижня в Лізі чемпіонів УЄФА, а вихідними до нього завітає бірмінгемська Астон Вілла.