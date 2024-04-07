Англія

"Каноніри" набрали потужну ігрову форму.

Вінгер лондонського Арсенала Букайо Сака прокоментував перемогу над Брайтоном (3:0) у рамках 32-го туру АПЛ. Цитує одного з лідерів "канонірів" BBC.

"Всередині нас все кипить, ми знаємо, що ця перемога поверне нас на вершину. Я дуже радий за команду, ми показали ще одну чудову гру і продовжуємо набирати обертів.

Минулий сезон був не найкращим, але корисний тим, що ми винесли урок. У таких іграх, як ця, нам потрібно викладатися на повну. Минулого сезону ми пропускали пізні голи і змушені були оборонятися — потім вболівальники критикували нас.

Цього року ми почуваємося комфортніше, і я думаю, що команда стала кращою. Ми готові перемагати в кожній грі", — заявив Сака.