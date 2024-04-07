Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Юнайтед та Ліверпуль.

Манчестер Юнайтед та Ліверпуль зіграють на Олд Траффорд у рамках тридцять другого туру англійської Прем'єр-ліги.

Ерік тен Гаг, після поразки від лондонського Челсі (3:4), залучив до стартового складу Камбвалу в центрі оборони, тоді як Рашфорд з'явиться на лівому фланзі атаки.

Юрген Клопп, на тлі перемоги над Шеффілд Юнайтед (3:1), використав із перших хвилин Квансу та Робертсона в лінії оборони, тоді як Ендо повернеться до центрального трикутника.

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Магвайр, Камбвала, Далот — Каземіро, Мейну — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд — Гойлунн.

Запасні: Гітон, Амасс, Огуннеє, Амрабат, Маунт, Еріксен, Форсон, Діалло, Антоні.



Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Кванса, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Ендо, Собослаї — Салах, Нуньєс, Луїс Діас.

Запасні: Адріан, Гомес, Конате, Цимікас, Джонс, Елліотт, Гравенберх, Гакпо, Деннс.



Гра Манчестер Юнайтед — Ліверпуль почнеться о 17:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.