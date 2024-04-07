Англія

Ексгравець манкуніанців висловився щодо внеску нападника у гру клубу.

Гарі Невілл зробив заяву щодо ролі лівого вінгера Маркуса Рашфорда у Манчестер Юнайтед, передає The United Stand.

Легенда клубу пояснив, чому 26-річний англієць настільки важливий для манкуніанців.

"Рашфорд є таким важливим для Манчестер Юнайтед, тому що у складі немає гравців світового класу. Проте, у Маркусі вони мають виконавця, що може створювати моменти світового класу", — вважає Невілл.

У поточному сезоні Рашфорд взяв участь у 37 матчах МЮ у всіх турнірах, відзначившись 8 голами і 5 асистами.

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