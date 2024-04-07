У клубі хочуть підписати захисника.
Мігель Гутьєррес - Getty Images
07 квітня 2024, 18:56
Манчестер Юнайтед хоче купити Мігеля Гутьєрреса — повідомляє ресурс Goal Com.
Даний трансфер з Жирони може відбутися наступного літа, але конкуренцію англійській команді складає Реал, вихованцем якого є Мігель і який має право першочергового викупу.
Зазначається, що термін дії суми викупу у розмірі восьми мільйонів євро обмежений. Команда з Мадриду може повернути Гутьєрреса за низькою ціною до завершення червня.
Цього сезону 22-річний гравець провів 32 матчі в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 6 асистів.