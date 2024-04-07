Англія 07 квітня 2024, 19:57 Ліверпуль 8 матчів не програє в АПЛ У "червоних" непогана серія в лізі. Getty Images 07 квітня 2024, 19:57 Ліверпуль продовжив серію без поразок в АПЛ до 8 матчів. Команда Юргена Клоппа зіграла внічию з Манчестер Юнайтед (2:2) у 32-му турі АПЛ. Востаннє "червоні" програвали в чемпіонаті 4 лютого — Арсеналу (1:3). Відтоді у них 6 перемог і 2 нічиїх. 14 квітня мерсисайдці приймуть Крістал Пелес. Раніше повідомлялося, що Салах встановив історичне досягнення в АПЛ. Команди Ліверпуль Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте