Ліверпуль продовжив серію без поразок в АПЛ до 8 матчів.
Команда Юргена Клоппа зіграла внічию з Манчестер Юнайтед (2:2) у 32-му турі АПЛ.
Востаннє "червоні" програвали в чемпіонаті 4 лютого — Арсеналу (1:3). Відтоді у них 6 перемог і 2 нічиїх.
14 квітня мерсисайдці приймуть Крістал Пелес. 
Раніше повідомлялося, що Салах встановив історичне досягнення в АПЛ. 