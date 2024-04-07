Англія

Єгиптянин став рекордсменом по голах на Олд Траффорд.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.Ліверпуль втратив очки в матчі з МЮ в 32-му турі АПЛ. Один з голів на рахунку вінгера мерсисайдців Мохамеда Салаха. Єгиптянин відзначився із пенальті.

Як повідомляє Opta, для Салаха це шостий гол на Олд Траффорд в рамках АПЛ.

Це рекорд, адже Мохамед за цим показником обійшов легенду Ліверпуля Стівена Джеррарда, який свого часу забив п'ять голів на Олд Траффорд в АПЛ.

Звіт про матч Манчестер Юнайтед — Ліверпуль читайте на Football.ua.