Англія

"Сині" провели не найкращий поєдинок, що вже стало класикою для нинішньої команди.

У рамках 32-го туру АПЛ Шеффілд Юнайтед на своєму полі приймав Челсі. Колектив Маурісіо Почеттіно зустрічався проти останньої команди чемпіонату.

На 11-й хвилині гри Тіаго Сілва відкрив рахунок у грі, а вже на 32-й "клинки" зрівняли рахунок.

На 66-й хвилині Мадуеке вивів свою команду вперед, проте Челсі так і не зумів утримати перемогу.

На 93-й хвилині Челсі припустився помилки в обороні, внаслідок чого "клинки" вирвали нічию — 2:2.

Зазначимо, що Михайло Мудрик з'явився на полі на 82-й хвилині, замінивши Ноні Мадуеке.

Шеффілд Юнайтед — Челсі 2:2

Голи: Богл, 32, Макейті, 90+3 - Сілва, 11, Мадуеке, 66

Шеффілд Юнайтед: Грбич — Голгейт (Макейті, 77), Ахмедходжич, Робінсон — Богл, Гамер, Арбластер, Осборн, Трасті (Арчер, 87) — Макберні, Бреретон

Челсі: Петрович — Дісасі, Чалоба, Сілва, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Палмер (Чуквуемека, 74), Галлагер, Мадуеке (Мудрик, 82) — Джексон

Попередження: Бреретон, Робінсон, Робінсон, Арбластер, Ахмедходжич — Чалоба, Кукурелья.