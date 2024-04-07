Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 7 квітня 2024 року.

Ліверпуль не виграв Північно-західне дербі у Манчестер Юнайтед та втратив позицію фаворита в чемпіонських перегонах.

Навіть перемог у всіх без виключення матчах до завершення чемпіонату не вистачить команді Юргена Клоппа, якщо лондонський Арсенал не припускатиметься помилок.

Огляд матчу:

Манчестер Юнайтед — Ліверпуль 2:2

Голи: Фернандеш, 50, Мейну, 67 — Діас, 23, Салах, 84 (пен.)



Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Магвайр, Камбвала, Далот — Каземіро, Мейну (Маунт, 85) — Гарначо (Амрабат, 80), Фернандеш, Рашфорд (Антоні, 66) — Гойлунн.



Ліверпуль: Келлегер — Бредлі (Гомес, 65), Кванса, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Ендо (Елліотт, 69), Собослаї (Джонс, 66) — Салах, Нуньєс (Гакпо, 69), Луїс Діас.



Попередження: Камбвала, Онана, Маунт, Каземіро — Бредлі, Джонс.