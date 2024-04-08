Тренер висловив думку щодо того, який воротар може вийти у важливому матчі Ліги чемпіонів.
Хосеп Гвардіола - Getty Images
08 квітня 2024, 12:27
Хосеп Гвардіола розповів щодо того, на кого він зробить ставку у важливому матчі Ліги чемпіонів з Реалом.
"Едерсон чи Ортега проти Реала? Мені потрібно подумати про це, оскільки Едерсон повернувся після травми та почувається добре", — цитує тренера інсайдер Фабріціо Романо.
"Тож я повинен вирішити, чи це брак ритму. Але ми дуже задоволені Штефаном, винятковим воротарем!".
У матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті зіграє з Реалом, перша зустріч відбудеться на Сантьяго Бернабеу 9 квітня, а матч-відповідь 17 квітня на Етіхад Стедіум.