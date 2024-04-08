Хосеп Гвардіола розповів щодо того, на кого він зробить ставку у важливому матчі Ліги чемпіонів з Реалом. 

"Едерсон чи Ортега проти Реала? Мені потрібно подумати про це, оскільки Едерсон повернувся після травми та почувається добре", — цитує тренера інсайдер Фабріціо Романо. 

"Тож я повинен вирішити, чи це брак ритму. Але ми дуже задоволені Штефаном, винятковим воротарем!". 

У матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті зіграє з Реалом, перша зустріч відбудеться на Сантьяго Бернабеу 9 квітня, а матч-відповідь 17 квітня на Етіхад Стедіум. 