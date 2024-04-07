Іспанія

У клубі розглядають можливість даного трансферу.

Реал Мадрид може підписати Франко Мастантуоно — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі скаути іспанського гранду вже слідкували за півзахисником і спробують зробити це ще раз.

Також Франко цікавляться ПСЖ і Челсі. Мастантуоно є вихованцем Рівер Плейта, лише нещодавно дебютував у складі команди. Крім того, в нього є виступи за збірну Аргентини U-20.

Цього календарного року 16-річний гравець провів 10 матчів в усіх можливих турнірах та забив 1 гол.