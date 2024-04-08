Англія

"Червоні" втратили лідируючу позицію в АПЛ.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився про боротьбу за перемогу в АПЛ. Його слова наводить офіційний сайт "червоних".

"Важливо тільки те, що буде після 38-го туру. Послухайте: журналісти та вболівальники можуть сказати, що нам потрібно покращувати різницю забитих і пропущених м'ячів, адже в Арсеналу вона краща. Але так думати нерозумно. Не можна забивати вісім голів у кожному матчі тільки за власним бажанням. Ми ті, хто ми є.Саме тому ми в гонці за титул.

Я знав, що складно буде завжди. До вчорашнього вечора ми були першими в таблиці, тепер там Арсенал. Ми ж хочемо опинитися на першій сходинці після 38-го туру. Це наша мета", — заявив Клопп.