Англія

Твереза оцінка ситуації.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро висловив занепокоєння нинішніми результатами "червоних дияволів". Цитує досвідченного бразильця ESPN.

"Найбільше мене турбує те, що ми не боремося за титули. Відставання від першого місця — 20 очок. Іноді я навіть не можу заснути, намагаючись зрозуміти, що ми повинні робити інакше.

На жаль, така наша реальність. Немає сенсу думати про титул або потрапляння до Ліги чемпіонів, потрібно подумати про майбутні ігри. Ми повинні жити сьогоднішнім днем.

Манчестер Юнайтед міг набрати дев'ять очок в останніх іграх, але набрав лише два. Ми засмучені. Потрібно думати про кожну наступну гру і зосередитися на майбутньому матчі проти Борнмута", — сказав Каземіро.

Наразі МЮ посідає шосту сходинку в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 11 очок за сім турів до кінця чемпіонату.