Англія

Португальський вінгер може залишити Мілан.

Вінгер Мілана Рафаель Леау влітку може змінити клубну прописку на тлі інтересу з боку інших європейських клубів.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, лондонський Арсенал, Манчестер Юнайтед та Парі Сен-Жермен зберігають інтерес до талановитого 24-річного португальця.

Нагадаємо, що контракт Леау з "россонері" розрахований до літа 2028 року.

У поточному сезоні він провів 38 матчів у всіх турнірах, в яких забив 12 голів та віддав 12 результативних передач.