Англія

Контракт англійського центрбека з Фулгемом спливає влітку 2024 року.

Центральний захисник Тосін Адарабіойо ризикує залишити Фулгем наприкінці поточного сезону на правах вільного агента через спливаючий контракт.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, у підписанні 26-річного англійця зацікавлені щонайменше три провідні клуби АПЛ, серед яких Ліверпуль, Тоттенгем та Вест Гем, а також Мілан із італійської Серії А.

У поточному сезоні Адарабіойо провів за Фулгем 22 матчі у всіх турнірах (1815 хвилин), в яких він забив 2 голи та заробив 1 попередження.

Портал Transfermarkt наразі оцінює англійського центрбека в 15 мільйонів євро.