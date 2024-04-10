Англія

Аргентинський хавбек заявив, що не планує залишати лондонський клуб.

Центральний півзахисник лондонського Челсі Енцо Фернандес прокоментував рівень своїх виступів у поточній кампанії.

"Мені подобається бути в Челсі, але цей клуб ще не бачив справжнього та найкращого Енцо.

Я наполегливо працюю, щоб досягти тієї версії мене, яку ви бачили на чемпіонаті світу. Я все ще не відчуваю себе на 100% на цьому рівні, але роблю для цього все можливе. Це станеться", — цитує слова Енцо журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Енцо Фернандес провів 38 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 7 голів та віддав 3 результативні передачі.