Останні два роки футболіст не грав через травму коліна.
Стюарт Даллас, Getty Images
11 квітня 2024, 14:23
Півзахисник Лідса та збірної Північної Ірландії Стюарт Даллас вирішив повісити бутси на цвях. Про це повідомляє ВВС.
Нагадаємо, останні два роки 32-річний північноірландець не виступав через травму коліна.
"Тепер я мушу визнати той факт, що моє коліно отримало непоправне пошкодження, і я не повернуся, щоб грати у футбол.
За останні два роки медична команда Лідса разом із приголомшливими хірургами в Лондоні невпинно працювала, щоб допомогти мені відновитися після травми, яку я отримав у грі проти Манчестер Сіті у 2022 році.
Коли я ріс у Кукстауні, Північна Ірландія, хлопчиком, все, що я коли-небудь хотів — це грати у футбол, і я буду вічно вдячний, що ця мрія збулася. Можливо, казки закінчуються не так, але тепер я маю змиритися з тим фактом, що цей глава мого життя добігає кінця", — сказав Даллас.
За свою кар'єру Даллас виступав за Лідс, Брентфорд, Крусейдерс та Нортгемптон.
Також на його рахунку 62 матчі у футболці збірної Північної Ірландії, в яких він забив три м'ячі та віддав чотири асисти.