Англія

Останні два роки футболіст не грав через травму коліна.

Півзахисник Лідса та збірної Північної Ірландії Стюарт Даллас вирішив повісити бутси на цвях. Про це повідомляє ВВС.

Нагадаємо, останні два роки 32-річний північноірландець не виступав через травму коліна.

"Тепер я мушу визнати той факт, що моє коліно отримало непоправне пошкодження, і я не повернуся, щоб грати у футбол.

За останні два роки медична команда Лідса разом із приголомшливими хірургами в Лондоні невпинно працювала, щоб допомогти мені відновитися після травми, яку я отримав у грі проти Манчестер Сіті у 2022 році.

Коли я ріс у Кукстауні, Північна Ірландія, хлопчиком, все, що я коли-небудь хотів — це грати у футбол, і я буду вічно вдячний, що ця мрія збулася. Можливо, казки закінчуються не так, але тепер я маю змиритися з тим фактом, що цей глава мого життя добігає кінця", — сказав Даллас.

За свою кар'єру Даллас виступав за Лідс, Брентфорд, Крусейдерс та Нортгемптон.

Також на його рахунку 62 матчі у футболці збірної Північної Ірландії, в яких він забив три м'ячі та віддав чотири асисти.