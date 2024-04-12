Англія

Іспанець може бути задоволений собою.

Керманич Борнмута Андоні Іраола став найкращим тренером англійської Прем'єр Ліги в березні. Таку інформацію надає офіційний сайт АПЛ.

У березні "вишні" під керівництвом іспанського фахівця провели чотири матчі. Спочатку Борнмут переміг Бернлі (2:0), далі зіграв унічию з Шеффілд Юнайтед (2:2), а потім здобув перемоги в матчах з Евертоном (2:1) та Крістал Пелес (1:0).

Зараз Борнмут посідає 12-те місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. Підопічні Іраоли набрали 41 пункт після 31 зіграного туру.

На нагороду також претендували:

- Мікель Артета (Арсенал) — дві перемоги та одна нічия, різниця забитих/пропущених +7.

- Анге Постекоглу (Тоттенгем) - дві перемоги та одна нічия, +4.

- Юрген Клопп (Ліверпуль) - дві перемоги та одна нічия, +2.

Раніше було названо найкращого гравця АПЛ в березні.