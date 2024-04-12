Англія

Манкуніанці гостюватимуть у "вишень" вже завтра, 13 квітня.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував готовність своїх підопічних до виїзного матчу проти Борнмута у 33 турі АПЛ, передає офіційний сайт манкуніанців.

Півзахисник Скотт Мактоміней пропустив домашній поєдинок із Ліверпулем (2:2) і, схоже, навряд чи встигне відновитися до зустрічі з "вишнями". Проте, нападник Маркус Рашфорд брав участь у тренуванні клубу і, можливо, буде готовий зіграти.

"Мактоміней дуже хоче бути частиною складу завтра, але я думаю, що це дуже сумнівно. Рашфорд тренувався вчора і ми побачимо, як він почуває себе після цього. Сьогодні ми знову проведемо тренування, після чого приймемо рішення щодо його участі", — заявив тен Гаг.

Нагадаємо, що зіграти проти Борнмута точно не зможуть захисники Джонні Еванс, Рафаель Варан, Лісандро Мартінес, Тайрелл Маласія, Люк Шоу і Віктор Лінделеф, а також нападник Антоні Марсьяль.

Матч Борнмут — Манчестер Юнайтед відбудеться у суботу, 13 квітня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 19:30 за київським часом.