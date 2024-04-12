Англія

Загалом, на Сент-Джеймс Парк "шпорам" точно не допоможуть четверо гравців.

Центральний нападник Тоттенгема Рішарлісон пропустить виїзний матч 33 туру АПЛ проти Ньюкасл Юнайтед, передає офіційний сайт "шпор".

Бразилець продовжує відновлюватися після проблеми з коліном. Протягом останніх шести турів чемпіонату Англії 26-річний гравець лише три рази з'явився на полі, відігравши лише 23 хвилини.

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу вважає, що у Рішарлісона буде достатньо часу, щоб відновитися до дербі з Арсеналом, що відбудеться у неділю, 28 квітня.

У поточному сезоні центрфорвард взяв участь у 28 матчах "шпор" у всіх турнірах, відзначившись 11 голами і 3 асистами.

Нагадаємо, у наступному матчі лондонському клубу також не допоможуть голкіпер Фрейзер Форстер, півзахисник Раян Сессеньйон і нападник Манор Соломон.

Поєдинок Ньюкасл — Тоттенгем відбудеться завтра, 13 квітня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 14:30 за київським часом.