Англія

Лондонцям треба набирати.

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно розповів, чого саме не вистачає його молодій команді. Цитує аргентинця BBC.

"Коли ми зустрічаємося з такими командами, як Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем або Ліверпуль, хлопці показують хорошу якість гри. Проблема в тому, що нам не вистачає стабільності.

Коли ми аналізуємо дії команди, ми дійсно можемо побачити брак зрілості, але тільки з часом ми зможемо досягти правильного балансу

У цієї команди величезний потенціал. Їм просто треба дати трохи часу", — заявив головний тренер Челсі.

Зазначимо, що "сині" не програють вже сім матчів поспіль у всіх турнірах.

В рамках 33-го туру АПЛ Челсі прийматиме Евертон. Гра відбудеться 15-го квітня, о 22:00.