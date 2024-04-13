Англія

Керманич Тоттенгема прокоментував підготовку до гри проти Ньюкасла.

Лондонський Тоттенгем у тридцять третьому турі англійської Прем’єр-ліги зіграє гостьовий матч проти Ньюкасла.

Ньюкасл — Тоттенгем. Напередодні

Перед грою головний тренер "шпор" Анге Постекоглу пригадав, чим завершився останній візит його команди на Сент-Джеймс Парк (1:6), і які висновки клуб зробив після тієї зустрічі.

"Ні, той матч я не передивлявся, тому що для цього немає причин.

Нам належить зіграти важкий матч. Я не думаю, що його початок о 12:30 (за місцевим часом) щось означатиме. Ми виїжджаємо до Ньюкасла заздалегідь, тож я не думаю, що це матиме вплив. Ми добре підготуємось до гри.

Суперники, очевидно, самі переживають важкі часи з точки зору травм, як і більшість клубів цього сезону, але все ж таки, гравці Ньюкасла дійсно частіше травмуються.

Коли я дивився за їхньою грою, особливо в домашніх матчах, то вони все ще виглядали дуже добре. Я думаю, що це вболівальники дають їм стільки енергії, незалежно від того, кого вони виставляють на поле, а ігри, незалежно від того, проти кого вони грають, мають тенденцію до досить високого темпу через цю енергію на стадіоні.

Нам доведеться шукати щось у відповідь цій енергії. Сподіваюсь, що нам усе вдасться", — заявив австралійський фахівець.

Матч Ньюкасл — Тоттенгем відбудеться 13 квітня, о 14:30.