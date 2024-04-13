Англія

Талановитий українець залишився на лаві для запасних на найближчий матч проти Шеффілд Юнайтед.

У рамках 33-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Брентфорд прийматиме на своєму полі Шеффілд Юнайтед, який йде останнім у турнірній таблиці.

Тренерський штаб "бджіл" на чолі з Томасом Франком вирішив залишити українського атакуючого півзахисника Єгора Ярмолюка та свою головну зірку Айвена Тоуні поза стартовим складом у другому матчі АПЛ поспіль.

Брентфорд: Флеккен — Роерслев, Занка, Коллінз, Регілон — Єнсен, Янельт, Дамсгор — Мбемо, Мопе, Вісса

Запасні: Стракоша, Піннок, Годдос, Оньєка, Баптіст, Ярмолюк, Тоуні, Льюїс-Поттер, Шаде

Шеффілд Юнайтед: Грбич — Голгейт, Ахмедходжич, Трасті — Богл, Гамер, Арбластер, Осборн, Ларусі — Бреретон, Макберні

Запасні: Фодерінгем, Кертіс, Норвуд, Соуза, Сліман, Макейті, Брукс, Арчер, Осула

Матч Брентфорд — Шеффілд Юнайтед відбудеться сьогодні, 13 квітня, о 17:00 за київським часом.