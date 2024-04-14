Англія

Іспанський фахівець відзначив українського універсала.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета на прес-конференції перед матчем 33-го туру АПЛ з Астон Віллою висловився про гравця збірної України Олександра Зінченка.

"Я думаю, що Алекс має здатність грати в будь-якій грі за будь-яких умов і бути собою. Це велика річ, коли гравець може таке. У нього є деякі труднощі, особливо через травми. Є труднощі в знаходженні ігрового ритму та стабільності.

Тепер він набрав хороші кондиції, у нього є вже кілька зіграних матчів після травми, він грає все краще і краще. Матч з Астон Віллою — це дуже важлива гра для нас", — наводить слова Артети BeanymanSports.

Цього сезону Алекс Зінченко відіграв за Арсенал 32 матчі, забив один гол та віддав дві результативні передачі.