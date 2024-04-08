Англія

Колишній гравець Тоттегема відреагував на слова капітана збірної України.

Захисник лондонського Арсенала та капітан збірної України Олександр Зінченко перед початком чергового футбольного вікенду зробив заяву щодо мобілізаційних заходів в Україні.

Слова представника "канонірів" набули широкого розголосу в британській та міжнародній пресі, і в підсумку долетіли аж до Туреччини, де наразі грає в складі Галатасарая івуарійський захисник Серж Ор’є.

Колишньому футболісту лондонського Тоттенгема, затятого опонента Арсенала, не сподобались вислови українця, тому він за допомогою соціальних мереж поставив під сумнів їхню щирість.

"Припини цей спектакль і вирушай туди просто зараз (в Україну — ред.). Справжньому добровольцю не потрібно, щоб його хтось кликав", — заявив івуарійський виконавець.

Нагадаємо, що Ор’є виступав за Тоттенгем упродовж чотирьох років (2017 – 2021), після чого в якості вільного агента відправився до іспанського Вільярреала.