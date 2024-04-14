Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував нічийний результат в матчі 33-го туру АПЛ з Борнмутом (2:2). Його слова наводить BBC.

"Ми знаємо, що нічиї недостатньо. Коли підходиш до завершальної стадії сезону, цього явно недостатньо.

Правда в тому, що сьогодні ми й не заслуговували на більше. Ми повинні виступати краще, контролювати гру, забивати голи і не втрачати так багато моментів.

Ми двічі використовували одну й ту саму лінію оборони, і ці гравці віддали все, показали свій максимум. Але деякі з них ще молоді, недосвідчені, тому їм важко грати стабільно в суворій АПЛ у кожному матчі. Це важко, але вони повинні це робити — такі вимоги Манчестер Юнайтед.

Ви ж бачите, у кожного суперника величезне бажання нас обіграти. Сьогодні Борнмут грав на межі, у кожному матчі вони грають на межі. Тож ми повинні проявляти стійкість, контролювати гру та домінувати", — заявив Тен Гаг.