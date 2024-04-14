Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 13 квітня 2024 року.

У рамках 33-го туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут на власному полі втратив перемогу проти Манчестер Юнайтед, маючи при цьому помітну перевагу за самою грою.

За команду Андоні Іраоли відзначилися забитими м'ячами Домінік Соланке та Джастін Клюйверт, проте дубль Бруну Фернандеша, у тому числі за рахунок реалізованого пенальті в другому таймі, дозволив "червоним дияволам" залишити поле Віталіті Стедіум із одним набраним очком.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Борнмут — Манчестер Юнайтед у матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Борнмут — Манчестер Юнайтед 2:2

Голи: Соланке, 16, Клюйверт, 35 - Фернандеш, 31, 65 (пен.)

Борнмут: Нето — Сміт (Ааронс, 70), Забарний, Сенесі, Керкез — Кук, Крісті — Сіністерра (Келлі, 39), Клюйверт (Унал, 75), Уаттара (Февр, 70) — Соланке

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Камбвала, Магвайр, Ван-Біссака — Каземіро, Мейну (Маунт, 78) — Гарначо (Діалло, 46), Фернандеш, Решфорд — Гойлунд

Попередження: Сенесі, Крісті, Кук, Нето