Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 33-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та бірмінгемська Астон Вілла.

Лондонський Арсенал та бірмінгемська Астон Вілла зіграють на Емірейтс у рамках тридцять третього туру англійської Прем'єр-ліги.

Мікель Артета, після нічиєї проти мюнхенської Баварії (2:2), залучив до стартового складу Олександра Зінченка ліворуч у захист, тоді як Жезус та Троссар зіграють в атаці.

Унаї Емері, на тлі перемоги над французьким Ліллем (2:1), використав із перших хвилин Дзаніоло на лівому фланзі півзахисту, тоді як Діабі зіграє в парі нападників.

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Зінченко — Едегор, Райс, Гаверц — Сака, Жезус, Троссар.

Запасні: Рамсдейл, Ківьор, Томіясу, Парті, Сміт-Роу, Жоржиньо, Вієйра, Мартінеллі, Нкетіа.



Астон Вілла: Мартінес — Конса, Дієго Карлос, Торрес, Дінь — Макгінн, Тілеманс, Роджерс, Дзаніоло — Діабі, Воткінс.

Запасні: Ольсен, Кеш, Морено, Чемберс, Ленгле, Кеслер-Гайден, Бейлі, Айрогбунам, Дуран.



Гра Арсенал — Астон Вілла почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.