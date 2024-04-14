Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 14 квітня 2024 року.
Робертсон врятував Ліверпуль від другого голу, gettyimages
14 квітня 2024, 22:31
Ліверпуль поступився Крістал Пелес в матчі АПЛ на Енфілді — 0:1.
Команда Клоппа мусила забивати щонайменше тричі, але не змогла жодного разу відзначитись у воротах суперника. Справедливості заради варто відзначити і Крістал Пелес. Гості заслужили не на один гол.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Крістал Пелес у матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Ліверпуль — Крістал Пелес 0:1
Гол: Езе, 14
Ліверпуль: Бекер — Бредлі (Александер-Арнольд, 48), ван Дейк, Конате, Робертсон — Джонс (Елліотт, 82), Ендо (Собослаї, 46), Мак Аллістер — Салах, Нуньєс (Жота, 67), Діас (Гакпо, 67)
Крістал Пелес: Гендерсон — Муньйос, Андерсен, Лерма — Клайн (Ворд, 77), Вортон, Г'юз (Рідевалд, 77), Мітчелл — Олісе (Аю, 68), Матета (Едуар, 90), Езе (Шлупп, 77)
Попередження: Джонс — Лерма