Німеччина

У англійця до цього не було титулів у кар'єрі...

Гаррі Кейн не виграв жодного внутрішнього трофея в першому сезоні за Баварію.

Баєр достроково став чемпіоном Німеччини , розгромивши Вердер у 29-му турі Бундесліги (5:0). Баварія відстає в таблиці на 16 очок.

Таким чином, у своєму першому сезоні в складі Баварії Кейн не завоював жодного трофея всередині країни. У листопаді минулого року мюнхенці вилетіли з Кубка Німеччини.

У матчі за Суперкубок Німеччини, в якому форвард дебютував за Баварію, мюнхенці поступилися РБ Лейпциг із рахунком 0:3.

Зазначимо, що англієць не вигравав трофеї жодного разу в кар'єрі.

Нагадаємо, що Гаррі Кейн перейшов у Баварію з Тоттенгема в серпні минулого року.