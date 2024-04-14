У англійця до цього не було титулів у кар'єрі...
ГАРРІ КЕЙН, GETTY IMAGES
14 квітня 2024, 21:58
Гаррі Кейн не виграв жодного внутрішнього трофея в першому сезоні за Баварію.
Баєр достроково став чемпіоном Німеччини
, розгромивши Вердер у 29-му турі Бундесліги (5:0). Баварія відстає в таблиці на 16 очок.
Таким чином, у своєму першому сезоні в складі Баварії Кейн не завоював жодного трофея всередині країни. У листопаді минулого року мюнхенці вилетіли з Кубка Німеччини.
У матчі за Суперкубок Німеччини, в якому форвард дебютував за Баварію, мюнхенці поступилися РБ Лейпциг із рахунком 0:3.
Зазначимо, що англієць не вигравав трофеї жодного разу в кар'єрі.
Нагадаємо, що Гаррі Кейн перейшов у Баварію з Тоттенгема в серпні минулого року.