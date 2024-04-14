Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 14 квітня 2024 року.

Емері та Астон Вілла вдруге за сезон зробили "гуд ібенінг" Арсеналу із Зінченком та відправили Манчестер Сіті у вільне чемпіонське плавання.

Цього разу Унаї приїхав на Емірейтс та розібрав команду Мікеля Артети під завісу протистояння.

Огляд матчу:

Арсенал — Астон Вілла 0:2

Голи: Бейлі, 84, Воткінс, 87



Арсенал: Рая — Вайт (Томіясу, 67), Саліба, Магальяйнс, Зінченко (Нкетіа, 89) — Едегор (Сміт-Роу, 79), Райс, Гаверц — Сака, Жезус (Жоржиньо, 79), Троссар (Мартінеллі, 67).



Астон Вілла: Мартінес — Конса, Дієго Карлос, Торрес, Дінь — Макгінн, Тілеманс, Роджерс, Дзаніоло (Морено, 80) — Діабі (Бейлі, 61), Воткінс.



Попередження: Вайт, Магальяйнс, Гаверц — Роджерс.