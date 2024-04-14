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Арсенал — Астон Вілла 0:2
Голи: Бейлі, 84, Воткінс, 87

Арсенал: Рая — Вайт (Томіясу, 67), Саліба, Магальяйнс, Зінченко (Нкетіа, 89) — Едегор (Сміт-Роу, 79), Райс, Гаверц — Сака, Жезус (Жоржиньо, 79), Троссар (Мартінеллі, 67).

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Дієго Карлос, Торрес, Дінь — Макгінн, Тілеманс, Роджерс, Дзаніоло (Морено, 80) — Діабі (Бейлі, 61), Воткінс.

Попередження: Вайт, Магальяйнс, Гаверц — Роджерс