Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 33-го туру чемпіонату Англії, який пройде 15 квітня і розпочнеться о 22:00.

У заключному матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Челсі та Евертоном, яке пройде на Стемфорд Брідж.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

ПОНЕДІЛОК, 15 КВІТНЯ, 22:00. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Про тривалу нестабільність лондонського Челсі як у результатах, так і в рівні гри нагадувати зайвий раз не доводиться. У керівництві "синіх" вже плануються помітні зміни, які, зокрема, мають торкнутися і поточного президента клуба Тодда Боелі, що лише підтверджує факт невдоволення інвесторів поточним невиконанням плану щодо розвитку Челсі. Яка доля у цьому всьому приготовлена головному тренеру Маурісіо Почеттіно — сказати поки що складно, бо рішення "зверху" часом нічим не відрізняються від виступів команди — вони також непередбачувані.

У минулому турі "сині" примудрилися у компенсований до другого тайму час втратити перемогу над останньою командою ліги Шеффілд Юнайтед, хоча до того матчу вони підходили на тлі ейфорії після неймовірного камбеку проти Манчестер Юнайтед також за лічені хвилини до фінального свистка. Загалом, завдання на потрапляння в зону єврокубків нікуди не поділося, і шанси на її виконання теоретично залишаються, проте з кожним новим матчем в успіх у цьому плані віриться з великими труднощами — тобто не змінилося нічого, у тому числі і з великою кількістю травм.

Евертон у нинішній кампанії представляє собою роль такого собі мученика, який веде відчайдушну боротьбу за збереження місця в еліті. Щойно "іриски" відійдуть від зони вильоту, демонструючи певними періодами вельми непоганий футбол з урахуванням наявності поточних кадрів, — АПЛ знову в якості санкції за порушення фінансових правил зніме з клубу очки, яких за сезон назбиралося вже вісім. Благо для колективу Шона Дайча, прямого конкурента Ноттінгем Форест також нещодавно спіткала така ж доля, але тільки з чотирма знятими пунктами.

У минулому турі Евертон здобув свою першу перемогу в АПЛ з 16 грудня минулого року, знову обігравши ще одного з претендентів на виліт в особі Бернлі. Цікаво, що 10 грудня "іриски" мали ще одну перемогу, але вже якраз над Челсі. Проте навіть з огляду на великі проблеми лондонців із травмами, у команди Дайча банальна обмеженість цих кадрів та слабкий рівень ротації. У нинішній ситуації англійський фахівець робить все, що тільки у його силах.