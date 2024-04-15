Англія

Ще тиждень тому, все було добре.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився щодо критики на свою адресу на тлі поразок від Аталанти (0:3) та Крістал Пелес (0:1). Цитує німецького фахівця Liverpool Echo.

"Зараз на нас чекає серія з чотирьох виїзних матчів. У будь-якому разі це було б важко. Це буде важко, ми це знаємо. Ми повинні розібратися з цим зараз, це простіше простого. Нічого іншого не залишається.

Критика в такі моменти абсолютно справедлива. Вся справа в тому, як ми з нею справляємося. У першому таймі матчу з Крістал Пелес ми не особливо добре справлялися з ситуацією, але в другому таймі ми взяли себе в руки і повинні були виграти гру. Ми цього не зробили. Ось і все", — сказав Клопп.

Після поразки від "Пелес", Ліверпуль опустився на третє місце в АПЛ, відстаючи від лідируючого Манчестер Сіті на два пункти.