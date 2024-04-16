Англія
16 квітня 2024, 00:04
Мудрик та Миколенко стали свідками покеру феноменального Палмера у ворота Евертона
Команда Маурісіо Почеттіно відвела душу на Стемфорд Бридж.
Челсі — Евертон, Getty Images
16 квітня 2024, 00:04
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Челсі — Евертон 6:0
Голи: Палмер, 13, 18, 29, 64 (пен.), Джексон, 45, Гілкріст, 90
Челсі: Петрович — Гюсто (Гілкріст, 88), Сілва, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Галлагер — Мадуеке (Чуквуемека, 72), Палмер (Казадеї, 80), Мудрик (Чілвелл, 79) — Джексон (Вашингтон, 88).
Евертон: Пікфорд — Коулман (Паттерсон, 46, Годфрі, 90+2), Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Янг, Гарнер (Гаррісон, 46), Онана (Гомеш, 46), Макніл — Дукуре — Бету.
Попередження: Мудрик — Гарнер, Янг, Тарковські, Кін