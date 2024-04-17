Англія

Тренер висловив думку стосовно можливої роботи у команді.

Ніко Ковач розповів щодо можливої роботи у Ліверпулі. Головний тренер англійської команди Юрген Клопп вирішив залишити її після завершення сезону. Серед інших кандидатів називається Рубен Аморім.

"Про це завжди багато пишуть, але в цих чутках нічого немає", — цитує Ніко ресурс Express.

На даний момент Ковач знаходиться без роботи після звільнення з Вольфсбурга. Команда знаходиться у нижній половині таблиці і призначила новим головним тренером Ральфа Газенгюттля.

В свою чергу Ліверпуль програв Аталанті в першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи з рахунком 0:3 і спробує відіграти цей дефіцит у другій зустрічі.