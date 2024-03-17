Німеччина

У клубі вирішили піти на серйозні зміни.

Ральф Газенгюттль став новим головним тренером Вольфсбурга - повідомляє офіційний сайт клубу.

Даний наставник замінить на цій посаді Ніко Ковача, якого було звільнено через незадовільні результати.

Свого часу тренер встиг попрацювати у двох командах з Бундесліги, спершу вийшов у елітний дивізіон з Інгольштадтом, далі працював у Лейпцигу, а також в Саутгемптоні.

Наразі Вольфсбург займає лише 14 місце у чемпіонаті Німеччини.