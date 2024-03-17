У клубі вирішили піти на серйозні зміни.
Ральф Газенгюттль - Getty Images
17 березня 2024, 20:57
Ральф Газенгюттль став новим головним тренером Вольфсбурга - повідомляє офіційний сайт клубу.
Даний наставник замінить на цій посаді Ніко Ковача, якого було звільнено через незадовільні результати.
Свого часу тренер встиг попрацювати у двох командах з Бундесліги, спершу вийшов у елітний дивізіон з Інгольштадтом, далі працював у Лейпцигу, а також в Саутгемптоні.
Наразі Вольфсбург займає лише 14 місце у чемпіонаті Німеччини.