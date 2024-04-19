Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 18 квітня 2024 року.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи леверкузенський Баєр у гостях зіграв унічию з лондонським Вест Гемом, чого для новоспеченого чемпіона Німеччини виявилося більш ніж достатнім для виходу до наступної стадії турніру.

Рахунок у поєдинку було відкрито вже на 13-ій хвилині завдяки зусиллям Майкла Антоніо, проте під завісу протистояння гол Фрімпонга дозволив "фармацевтам" залишити поле непопереможеними.

У півфіналі другого за престижем єврокубка Баєр Леверкузен зіграє з Ромою.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу-відповіді Вест Гем — Баєр Леверкузен в 1/4 фіналу Ліги Європи-2023/24:

Вест Гем — Баєр Леверкузен 1:1 (перший матч 0:2)

Голи: Антоніо, 13 - Фрімпонг, 89.

Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал (Джонсон, 84), Зума, Агерд (Огбонна, 45), Крессвелл — -, Альварес (Корне, 84), Соучек — Боуен, Антоніо, Кудус.

Баєр Леверкузен: Коварж — Станішич, Коссуну (Та, 29), Та, Інкап'є — Джака, Паласіос — Телла (Боніфас, 46), Вірц (Андріх, 87), Грімальдо Гарсія (Адлі, 68) — Шик (Фрімпонг, 46).

Попередження: Антоніо, Боуен, Цоуфал, Зума, Соучек — Коссуну, Та, Паласіос, Коварж, Адлі.