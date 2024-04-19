Ліга Європи

Команда Хабі Алонсо продовжує проводити сезон без жодної поразки у всіх турнірах.

Леверкузенський Баєр у гостях уникнув поразки від Вест Гема. Матч закінчився із рахунком 1:1.

"Молотобійці" забили свій єдиний м'яч на 13 хвилині зусиллями Антоніо, проте на 89 хвилині зустрічі Фрімпонг, який вийшов на старті другого тайму, зрівняв цифри на табло.

Таким чином, команда Хабі Алонсо уникла першої поразки у всіх турнірах нинішнього сезону і за рахунок домашньої перемоги (2:0) пройшла у півфінал.

У півфіналі Ліги Європи Баєр зіграє проти Роми, яка вибила Мілан.

Вест Гем — Баєр Леверкузен 1:1 (перший матч 0:2)

Голи: Антоніо, 13 - Фрімпонг, 89.

Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал (Джонсон, 84), Зума, Агерд (Огбонна, 45), Крессвелл — -, Альварес (Корне, 84), Соучек — Боуен, Антоніо, Кудус.

Баєр Леверкузен: Коварж — Станішич, Коссуну (Та, 29), Та, Інкап'є — Джака, Паласіос — Телла (Боніфас, 46), Вірц (Андріх, 87), Грімальдо Гарсія (Адлі, 68) — Шик (Фрімпонг, 46).

Попередження: Антоніо, Боуен, Цоуфал, Зума, Соучек — Коссуну, Та, Паласіос, Коварж, Адлі.