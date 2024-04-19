Англія

120 хвилин з Реалом дають про себе знати.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про фізичний стан своїх гравців на завершальному етапі сезону. Цитує іспанця BBC.

"Кевін виглядає добре. Ерлінг відчув дискомфорт, є м'язова проблема.

Кевін почувався виснаженим, втомленим після матчу з Реалом, але він пропустив п'ять місяців через травму на початку сезону, тож це нормально.

Що стосується загальної втоми футболістів, то це нормально, враховуючи кількість матчів, які ми зіграли в цьому сезоні і в попередніх сезонах теж.

Часу на відновлення не так багато. Ми грали в додатковий час проти Реала, і це враховуючи нашу інтенсивність гри.

Ми не машини. Втома є", — заявив Пеп.

У рамках 1/2 фіналу Кубка Англії Манчестер Сіті зіграє перший матч проти лондонського Челсі. Гра відбудеться 20-го квітня, о 19:15 за київським часом.