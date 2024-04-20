Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/2 фіналу Кубка Англії, який пройде 20 квітня і розпочнеться о 19:15.

У рамках півфіналу Кубка Англії на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та лондонським Челсі, яке традиційно пройде на столичному стадіоні Вемблі.

СУБОТА, 20 КВІТНЯ, 19:15. ВЕМБЛІ СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Як стало відомо посеред цього тижня, Манчестер Сіті офіційно не вдасться повторити свій неймовірний успіх минулого сезону у вигляді виграного требла. Підопічні Хосепа Гвардіоли провели вкрай енерговитратний матч-відповідь з мадридським Реалом у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, який дійшов не тільки овертаймів, а й до серії пенальті, за підсумками якої "містяни" дуже прикро вилетіли з найпрестижнішого єврокубкового турніру. І коли ми говоримо словосполучення "дуже прикро", то маємо на увазі загальну картину на футбольному полі, оскільки команда Гвардіоли домінувала протягом фактично усього поєдинку, але "вершкові" все ж змогли дотерпіти у "своєму стилі" в цьому протистоянні грандів, а в нас, у свою чергу, точно буде новий переможець ЛЧ.

Гравці Манчестер Сіті справді витратили величезну кількість фізичних кондицій проти Реала, а тут на горизонті ще один важливий матч проти Челсі на Вемблі у півфіналі найстарішого футбольного турніру (та й у рамках англійської Прем'єр-лізи ще далеко не все вирішено). Поки що фізична та психологічна готовності футболістів "містян" перебувають під деякими питаннями, але все ж не забуваємо, що Манчестер Сіті підходить до півфінального матчу Кубка Англії без травм, Хосеп Гвардіола — це не тільки тактичний гік, а й хороший мотиватор, а його команда має достатній досвід, щоб налаштовуватись на важливі поєдинки.

А ось у лондонського Челсі ситуація з травмами не сказати, що глобально покращилася ще зі стартового відрізка цього сезону, втім, здається, команда Маурісіо Почеттіно навчилася з цим жити. Безперечно, у глобальному плані "сині", як і раніше, наразі провалюють кампанію, займаючи дев'яте місце в таблиці АПЛ і програвши Ліверпулю фінал Кубка англійської ліги, але останнім часом ця ситуація помітно покращилася в позитивний бік: всього три очки відділяють Челсі від єврокубкової зони (а це той мінімум, який потребують зараз власники від Почеттіно), та й шанси в майбутньому матчі з Ман Сіті у Кубку Англії не такі вже й примарні, як малюють на папері, навіть на тлі всіх наявних проблем і щодо кадрів, і щодо позиційної гри команди в обороні.

По-перше, гравці Челсі розгромили Евертон аж у понеділок і банально повинні бути набагато свіжішими за свого майбутнього суперника. По-друге, нагадаємо, що в нинішньому сезоні Манчестер Сіті жодного разу не вдалося обіграти кризисних лондонців, звівши обидва матчі до нічийних результатів. По-третє, хоч колектив Почеттіно і може робити дурні осічки з умовними командами рівня Шеффілд Юнайтед або Бернлі, але саме до сильних і більш висококласних суперників аргентинський фахівець знає як знайти підхід, і, повторимо, "містяни" це знають на власному досвіді. З урахуванням усіх факторів, легкої прогулянки для Ман Сіті не чекаємо, хоч і тримаємо в голові схильність нинішнього Челсі до відсутності якоїсь стабільності на тривалій дистанції.