Англія

Два кроки залишилося зробити аргентинцю для здійснення мрії.

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував майбутній півфінальний матч Кубка Англії з Манчестер Сіті. Його слова наводить Sky Sports.

"Це півфінал, але при цьому це фінал. Якщо не виграємо, то не отримаємо право зіграти на Вемблі.

У мене багато хороших спогадів про цей стадіон. Я сподіваюся, що одного разу зможу завоювати трофей на Вемблі — це моя мрія. Це було б приголомшливо. Ми зосереджені на тому, щоб виграти матч та вийти у фінал.

Ми розуміємо, що нам протистоятиме дуже сильна команда, але ми на тому етапі турніру, коли повинні бути готові до будь-якого суперника", — заявив Почеттіно.

Матч між Манчестер Сіті та Челсі відбудеться сьогодні, о 19:15 за київським часом.